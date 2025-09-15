Скидки
«Эксперты упустили это». Экс-пилот Ф-1 заступился за Лоусона в инциденте с Цунодой

Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 британец Перри Маккарти прокомментировал контакт между Лиамом Лоусоном и Юки Цунодой на Гран-при Италии.

«Лиам поступил правильно, выехав на внешнюю траекторию. Если заставить Юки слишком поздно тормозить на внутренней траектории, он не войдёт в поворот. Думаю, именно это упустили эксперты на ТВ. Я поддерживаю Лоусона в попытке сбить Юки с толку, Цунода просто не оставил ему места.

Юки преградил путь, поскольку ему нужен был лучший угол поворота, но там находился Лиам. Если бы Юки не сделал этого, ему пришлось бы затормозить и повернуть под более острым углом, что привело бы к ошибке», — приводит слова Маккарти издание Racingnews365.

Комментарии
