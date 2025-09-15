В ФИА отреагировали на слух, что новые болиды Ф-1 смогут разгоняться до 400 км/ч

Директор Международной автомобильной федерации (ФИА) по «формульным» сериям Николас Томбасис прокомментировал слух, согласно которому новые болиды Формулы-1 будут способны разгоняться до 400 км/ч.

«Были разговоры о скорости в 400 км/ч для одноместных машин, но эти комментарии несколько легкомысленны. Подразумевалось, что, в теории, из-за низкого аэродинамического сопротивления и высокой мощности машины способны достигать такой скорости. Но это теория, правила, касающиеся потребления энергии, предотвращают подобные ситуации. Мы всё ещё уточняем правила с командами и производителями, поскольку теперь, когда проекты продвинулись вперёд, на симуляторах стали возникать ситуации, которых не было год назад. Это конструктивный диалог», — приводит слова Томбасиса издание virgilio.it.