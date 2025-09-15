Глава «Кадиллака»: не думаю, что Перес забыл, как управлять болидом

Глава команды Формулы-1 «Кадиллак» Грэм Лоудон высказался о назначении мексиканца Серхио Переса и финна Валттери Боттаса боевыми пилотами.

«Не думаю, что Перес забыл, как управлять болидом. Он практикуется в картинге, и скоро мы проведём с ним сессии на симуляторе. Помимо этого, мы намерены провести тесты на настоящих машинах. Не сомневаюсь, что он вернётся к прежней скорости.

Что касается Валттери, то его опыт в «Мерседесе» очень поможет нам, поскольку многие вещи поменяются в 2026 году, в том числе шины и силовые установки. И наличие такого пилота, как Валттери, который отлично справляется с подобными задачами, очень ценно для команды», — приводит слова Лоудона официальный сайт Формулы-1.