«Сириус Автодром» проведёт фестиваль в честь 11-летия гоночной трассы 20 сентября

«Сириус Автодром» анонсировал фестиваль, который состоится 20 сентября. Праздник приурочен к 11-летию гоночной трассы, начало мероприятия — в 12:00 мск.

В этот день гостей ждут:

— заезды выставочных авто — редкая возможность посмотреть на вечерние заезды по гоночной трассе автомобилей, которые будут представлены на выставке;

— выставка автомобилей — интересные экземпляры, которые можно рассмотреть вблизи и сфотографировать, пообщаться с их владельцами;

— арт-пространство — выставка картин, где представлены работы с автомобилями в художественном исполнении;

— DJ-сеты — в течение всего дня популярные диджеи будут создавать музыкальное настроение, а хедлайнером выступит известный DJ Nejtrino, резидент Radio Record и основатель лейбла L Music;

— фудкорт и лаунж-зона — уличная еда, напитки и комфортные места для отдыха;

— интерактивные и научные площадки — активности от партнёров Автодрома, которые понравятся всей семье.

