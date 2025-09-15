Скидки
Эксперт объяснил, почему «Мерседесу» не нужно затягивать с новым контрактом для Антонелли

Аналитик Sky Sports Дэвид Крофт считает, что «Мерседесу» не нужно затягивать с подписанием нового контракта с итальянцем Андре Кими Антонелли.

«Помню, как общался с Кими в начале года, и он сказал, что прошлогодняя авария на «Параболике» всё ещё не выходит у него из головы. Возможно, из-за возраста или характера он зацикливается на негативе чуть больше, чем остальные? Если это так, то ему действительно нужна поддержка от команды, которая скажет: «Ты — определённо наш гонщик в следующем году». Я считаю его исключительным талантом, но у него всё ещё нет контракта на следующий год. Чего ждёт «Мерседес»? Какой у них выбор?» — сказал Крофт в подкасте Sky F1 Show.

