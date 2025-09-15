Скидки
«Макларен» объявил о партнёрстве с французской компанией Motul

Команда Формулы-1 «Макларен» объявила о начале сотрудничестве с французской компанией по производству и дистрибуции смазочных материалов Motul.

Совместная работа начнётся в 2026 году, Motul будет заниматься поставкой трансмиссионных масел.
«Партнёрство с «Маклареном» знаменует возвращение Motul в Формулу-1 — серию, в которой мы запечатлели один из самых захватывающих моментов в нашей истории. Это великолепная возможность объединить опыт в стремлении к инновациям. Мы гордимся, что наша продукция вносит вклад в выдающийся результат одной из престижнейших гоночных команд в мире», — прокомментировал анонс директор Motul по коммуникациям Андреа Кульчиа.

