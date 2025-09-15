LADA Sport ROSNEFT лидирует в личном и командном зачёте после шестого этапа РСКГ

LADA Sport ROSNEFT завоевала два командных кубка и статус лучшей команды в классе «Супер-Продакшн» на шестом этапе Российской серии кольцевых гонок (РСКГ) в Казани. Таким образом, LADA Sport ROSNEFT возглавляет как личный, так и командный зачёты.

На трассе в Казани пилот Леонид Панфилов выиграл серебро и бронзу. Выступление его напарника Андрея Петухова позволило набрать необходимое количество очков для командной победы как в субботней, так и в воскресной гонках. По итогам шести этапов LADA Sport ROSNEFT лидирует в командном зачёте класса «Суперпродакшн».

Также стоит отметить дебют Кирилла Антонова. Профессиональный киберспортсмен, неоднократно побеждавший в виртуальном чемпионате LADA Sport ROSNEFT eChampionship, завершил в топ-5 гонку сильнейших в классе S1600.

Развитие молодёжного спорта является важным направлением деятельности «Роснефти» и LADA Sport ROSNEFT. Воспитанники картинговой команды LADA Sport ROSNEFT Junior и победители киберспортивных соревнований уже участвуют в профессиональных гонках чемпионата России.

Финал чемпионата России по кольцевым гонкам состоится 10-11 октября на автодроме «Крепость Грозная».