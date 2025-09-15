Скидки
Тото Вольф поделился ожиданиями от выступления «Мерседеса» на Гран-при Азербайджана

Глава «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Азербайджана, который пройдет с 19 по 21 сентября в Баку.

«Выездные гонки начинаются с двух городских трасс. Первая пройдет в Азербайджане, а через две недели мы отправимся в Сингапур. Трасса в Баку это сложное сочетание скоростных прямых, 90-градусных поворотов и узкого, извилистого участка рядом с замком. Хорошее испытание, как для машины, так и для пилота. Конкуренция плотная, и даже небольшая разница может иметь большое значение. Если мы покажем себя так, как умеем, то будем надеяться на сильный уикенд и борьбу в первых рядах», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».

