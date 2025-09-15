Хаджар — о первом подиуме в Формуле-1: не почувствовал чего-то особенного

Пилот «Рейсинг Булл» француз Исак Хаджар рассказал, как отреагировал на первый подиум в Формуле-1.

«В тот момент я не почувствовал чего-то особенного. Я больше думал о своём пути с тех пор, как я выступал в картинге, обо всех трудностях, с которыми я столкнулся перед тем, как прийти в Формулу-1. Вот о чём я размышлял.

Мне казалось невозможным достичь такого уровня, оказаться здесь и подняться на подиум. В самом начале моей карьеры это было довольно тяжело представить. Но это была не мечта, это была цель, первый подиум, я добился этого, и мы двигаемся дальше», — приводит слова Хаджара издание RMC Sport.