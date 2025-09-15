Доменикали — о покупке Liberty серии MotoGР: не размываем одну серию в пользу другой

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о покупке компанией Liberty Media, владеющей правами на «Королевские гонки», серию MotoGP.

«Хорошо, что наши акционеры тоже приобрели MotoGP, поэтому мы поделимся с Кармело Эзпелетой (генеральным директором Dorna Sports. — Прим. «Чемпионата») и его сотрудниками всем тем, что мы можем улучшить, работая сообща. Между нами существует огромное уважение, и мы близки в нашем тесном сотрудничестве. Если наш опыт может принести пользу MotoGP, мы сделаем это, уважая тот факт, что они [Dorna] несут ответственность за бизнес. Но наша цель — работать вместе, что мы уже и делаем.

Самое важное, на мой взгляд, что мы говорим о вершине автоспорта. Обе серии очень дополняют друг друга по продукту, по болельщикам, по подаче. Поэтому можно принимать много разных решений. Хорошо, что мы можем работать вместе. Мы не размываем одну серию в пользу другой. Это действительно взаимодополняемо», — приводит слова Доменикали издание Racingnews365.