Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Доменикали — о покупке Liberty серии MotoGР: не размываем одну серию в пользу другой

Доменикали — о покупке Liberty серии MotoGР: не размываем одну серию в пользу другой
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали высказался о покупке компанией Liberty Media, владеющей правами на «Королевские гонки», серию MotoGP.

«Хорошо, что наши акционеры тоже приобрели MotoGP, поэтому мы поделимся с Кармело Эзпелетой (генеральным директором Dorna Sports. — Прим. «Чемпионата») и его сотрудниками всем тем, что мы можем улучшить, работая сообща. Между нами существует огромное уважение, и мы близки в нашем тесном сотрудничестве. Если наш опыт может принести пользу MotoGP, мы сделаем это, уважая тот факт, что они [Dorna] несут ответственность за бизнес. Но наша цель — работать вместе, что мы уже и делаем.

Самое важное, на мой взгляд, что мы говорим о вершине автоспорта. Обе серии очень дополняют друг друга по продукту, по болельщикам, по подаче. Поэтому можно принимать много разных решений. Хорошо, что мы можем работать вместе. Мы не размываем одну серию в пользу другой. Это действительно взаимодополняемо», — приводит слова Доменикали издание Racingnews365.

Материалы по теме
За один Гран-при Формулы-1 установили сразу два мощнейших рекорда
Истории
За один Гран-при Формулы-1 установили сразу два мощнейших рекорда
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android