«Наши кварталы не гоночная трасса». Протесты в Мадриде из-за этапа Формулы-1 в 2026-м

В воскресенье, 14 сентября, на центральной площади Пуэрта-дель-Соль испанской столицы Мадрида прошли протесты из-за этапа Формулы-1, который состоится в 2026 году.

На плакатах у жителей столицы Испании были плакаты с надписями «Остановить Формулу-1 в Мадриде», при этом протестующие выкрикивали: «Наши кварталы — это не гоночная трасса».

В данный момент в Мадриде происходит активное строительство трассы «МадРинг». Длина трека составит почти 5,5 км, из которых 1,5 км будет проходить по дорогам общего пользования. Формула-1 описывает её как «гибридную» трассу. Она была спроектирована компанией «Дромо», которая ранее работала на других автодромах Формулы-1, включая Зандворт в Нидерландах и Сепанг в Малайзии. Этап Гран-при Испании в Мадриде будет проходить с 2026 года, он заменит гонку в Барселоне, Каталония.