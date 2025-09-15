Попов: у болельщиков ощущение, что в «Макларене» тянут Норриса относительно Пиастри

Популярный российский комментатор Алексей Попов высказался о командной тактике команды Формулы-1 «Макларен» во время Гран-при Италии, когда из-за ошибки на пит-стопе Оскару Пиастри приказали пропустить Ландо Норриса в борьбе за второе место в гонке.

«Что касается «Макларена», то здесь была другая тема. Естественно, она кипела долгое время после Монцы — командная тактика. Мы уже дали остыть, так сказать, страстям, провели опрос. И всё равно только 21% поддержали решение команды сделать обмен позициями и 58% не поддержали. В общем, людям не понравилось.

И как бы это логично нельзя было объяснить, и я сам в том числе пытался, частично даже понимал логику команды, и тем не менее вот есть общее ощущение какого-то фаворитизма. Хотя обратные примеры были — и запоротых пит-стопов полно было у Ландо, и он тоже вернул тогда [позицию в Венгрии] в борьбе за победу Пиастри, но тем не менее вот какое-то общее ощущение, что Ландо тянут относительно Оскара, может быть, даже иррациональное, но у болельщиков оно присутствует, и им это не нравится», — сказал Попов на своём YouTube-канале.