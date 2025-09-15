Скидки
Бортолето объяснил, почему Ферстаппен стал бы для него хорошим напарником в «Ауди»

Бразильский гонщик Формулы-1 Габриэл Бортолето из команды «Кик-Заубер» высказался о четырёхкратном чемпионе серии Максе Ферстаппене из «Ред Булл».

«Ну, может быть, однажды он придёт в «Ауди». Как у друзей у нас очень хорошее взаимодействие. И также он много мне помогает. Я действительно верю, что он может быть очень хорошим напарником, так как мы сможем сплотить команду. Он выиграл четыре титула не из-за того, что ему повезло. Он выиграл титулы, потому что был в команде, которая, когда он попал туда, не была коллективом, боровшимся за чемпионства, а потом он выложился и привёл их к титулу.

Поэтому я считаю, что, возможно, нам было бы неплохо поработать вместе. Но, опять же, если он однажды придёт в «Ауди», потому что я счастлив там, где я есть, и очень рад нашему проекту», — приводит слова Бортолето издание Racingnews365.

