Условия, при которых «Макларен» досрочно завоюет Кубок конструкторов на ГП Азербайджана

Команда Формулы-1 «Макларен» может завоевать Кубок конструкторов в сезоне-2025 уже по итогам 17-го этапа Гран-при Азербайджана, который пройдёт с 19 по 21 сентября в Баку.

Для того чтобы британский коллектив завоевал второй Кубок за два сезона, ему необходимо опередить команду «Феррари» на девять очков и не уступить «Мерседесу» более 12 баллов, а «Ред Булл» — 33.

После 16 этапов в сезоне-2025 на счету «Макларена» 617 очков. У итальянской команды «Феррари» — 280. У идущего на третьей позиции «Мерседеса» — 260.

В личном зачёте оба гонщика британцев — Оскар Пиастри и Ландо Норрис — занимают первое и второе место. У австралийца 324 балла, а у англичанина — 293.