«Моё терпение лопнуло». Руководитель «Дукати» — об очередном сходе чемпиона Баньяи

Руководитель заводской команды «Дукати» в серии MotoGP Давиде Тардоцци отреагировал на очередное падение чемпиона Франческо Баньяи во время спринта на Гран-при Сан-Марино.

«Моё терпение на исходе. Это сложно. Я прилагаю огромные усилия, у меня сильный менталитет. Я не потеряю уверенности в своём потенциале и в команде. Мы продолжим работать и однажды вернёмся в лидеры. Я надеюсь, что это произойдёт скоро. Мы должны работать усерднее. Это не может происходить просто так. Мы должны изучить данные и понять, что происходит, кто-то должен мне это объяснить. Я живу в кошмаре», — сказал Баньяя после спринта изданию Sky Sport Italia.

«Моё терпение лопнуло, как и у поклонников Пекко. Я думаю, это нормально — говорить такие вещи, когда результатов нет. Тесты в Мизано? Конечно, за один день волшебного кролика из шляпы не вытащишь. Но это будет важный день, и я надеюсь, что тесты пройдут плодотворно. Всё это, безусловно, важно, но ничего фундаментального после них в команде не произойдёт», — сказал Тардоцци.

После 16 этапов лидером сезона является напарник Баньяи Марк Маркес — 487 очков. У идущего вторым Алекса Маркеса 314 баллов. Баньяя располагается на третьем месте с 237 очками.