Доменикали ответил, возможно ли провести совместный уикенд Формулы-1 и MotoGP

Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали прокомментировал слова руководителя гоночного трека «Трасса Америк», который принимает Гран-при США, Бобби Эпштейна о желании провести совместный уикенд MotoGP и «Королевских гонок».

«У нас уже всё распродано для этого этапа. Также появятся сложности со стандартами безопасности, со спонсорами. Проблема не в гараже — это экосистема, она уже заполнена. Поэтому мы можем лишь пытаться максимально использовать календарь в плане дней. Провести совместный уикенда, когда у нас есть Формула-2 и Формула-3, а Ф-1 Академия начинается в 8 утра, было бы очень сложно», — приводит слова Доменикали издание Racingnews365.