В «Ред Булл» почти определились с составами на сезон-2026. Юниор перейдёт в Ф-1 — AMuS

Руководство команды Формулы-1 «Ред Булл» почти определилось с составами гонщиков на сезон-2026 в кокпитах основной команды и младшей — «Рейсинг Буллз» — сообщили в издании Auto Motor und Sport.

По данным немецких журналистов, франко-алжирский гонщик Исак Хаджар будет переведён за руль «Ред Булл» и станет напарником четырёхкратного чемпиона Макса Ферстаппена. 18-летний британский пилот с шведско-индийскими корнями Арвид Линдблад, выступающий в Формуле-2 за «Кампос», получит свой шанс в Формуле-1 и станет частью команды «Рейсинг Буллз». В данный момент в «Ред Булл» решают, кто станет напарником Арвида — Юки Цунода или Лиам Лоусон.