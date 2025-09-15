Скидки
Бортолето рассказал о советах Ферстаппена в Формуле-1

Бразильский гонщик Формулы-1 Габриэл Бортолето из команды «Кик-Заубер» рассказал о советах от четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

«Я думаю, что сейчас я только учусь. Мы много ездим вместе на симуляторе и много практикуемся. Я бы сказал, что это всегда полезно: трассы, которые он уже знает, советы, которые он даёт о поворотах, и другие вещи, на которые мне следует обратить внимание. Его советы всегда хороши. Он четырёхкратный чемпион, так что он многого добился в своей карьере, и я очень рад, что такой человек помогает мне, потому что иногда я даже не прошу об этом.

Вся инициатива исходит от него, и, конечно, мне и самому нужно проявлять любопытство, но это очень приятно — иметь такого человека, как Макс. Так что я ему очень благодарен», — приводит слова Бортолето издание Racingnews365.

