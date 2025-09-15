Скидки
«Хотят чистое сражение за титул». Экс-пилот «Минарди» — о действиях «Макларена» в Монце

«Хотят чистое сражение за титул». Экс-пилот «Минарди» — о действиях «Макларена» в Монце
Комментарии

47-летний итальянский гонщик, являвшийся тест-пилотом команды «Минарди» в Формуле-1, а ныне эксперт Маттео Бобби высказался о командной тактике «Макларена» на Гран-при Италии.

«Я думаю, они продемонстрировали сплочённость команды, и это хорошо, по крайней мере, для всех нас, потому что борьба за титул продлится чуть дольше. Но, конечно, Пиастри это не нравится, потому что ошибка [на пит-стопе] есть ошибка, и на этот раз она была на стороне Ландо, но, я думаю, они показали, что хотят, чтобы сражение было чистым.

И в некотором смысле это было своего рода компенсацией за то, что произошло с Норрисом в Зандворте, где у него произошла механическая поломка», — приводит слова Бобби издание Racingnews365.

Комментарии
