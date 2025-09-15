Скидки
«Выглядел шикарно». Попов — о вкладе Албона в успехи «Уильямса» в сезоне-2025

Популярный российский комментатор Алексей Попов отметил вклад гонщика Александера Албона в успехи команды Формулы-1 «Уильямс» в сезоне-2025.

«Уильямс» уже в этом году набрал 86 очков. За предыдущие семь сезонов в сумме — 84. Действительно, прямо ренессанс, и, конечно, отдельно надо похвалить Албона, потому что он всё время приезжает в очки. Он, может быть, не всегда быстрее на одном круге, чем Сайнс. И Карлос держится, даже возвращается, но ему всё время фатально не везёт. А Албон прямо собирает, выгрызает. Правда и у него были проблемы, были дисквалификации какие-то — у него потерянных очков было полно.

Тем не менее это не помешало ему пройти Антонелли [в Монце]. То есть представьте, где «Мерседес», а где «Уильямс». И тем не менее на опыте против новичка он выглядел просто шикарно», — сказал Попов видеоролике на своём YouTube-канале.

