Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Бортолето объяснил, почему Ферстаппен решил стать его наставником

Бортолето объяснил, почему Ферстаппен решил стать его наставником
Аудио-версия:
Комментарии

Дебютант Формулы-1 бразилец Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») объяснил, почему четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен из «Ред Булл» решил стать его наставником.

— Габриэл, знаешь ли ты, почему Макс решил взять тебя под своё крыло?
— Он начал помогать мне, когда я выступал в Формуле-3, и мы стали хорошими друзьями. И я думаю, что нравлюсь ему, наверное, поэтому он хочет, чтобы я преуспел в Формуле-1. Я всегда ясно давал понять, что для меня он лучший парень в Формуле-1, и я действительно восхищаюсь тем, что он делал и продолжает делать в серии, так что, думаю, ему это нравится.

Но вообще я не знаю. Вероятно, вам следует спросить его, почему он берёт меня под своё крыло. Я не знаю ответа. Опять же, вероятно, потому, что я ему нравлюсь и у нас есть общее, потому что мне действительно нравятся симуляторы и всё такое, и он любит их, из-за чего мы проводим время вместе, — приводит слова Бортолето издание Racingnews365.

Материалы по теме
Бортолето объяснил, почему Ферстаппен стал бы для него хорошим напарником в «Ауди»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android