Бортолето объяснил, почему Ферстаппен решил стать его наставником

Дебютант Формулы-1 бразилец Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») объяснил, почему четырёхкратный чемпион серии Макс Ферстаппен из «Ред Булл» решил стать его наставником.

— Габриэл, знаешь ли ты, почему Макс решил взять тебя под своё крыло?

— Он начал помогать мне, когда я выступал в Формуле-3, и мы стали хорошими друзьями. И я думаю, что нравлюсь ему, наверное, поэтому он хочет, чтобы я преуспел в Формуле-1. Я всегда ясно давал понять, что для меня он лучший парень в Формуле-1, и я действительно восхищаюсь тем, что он делал и продолжает делать в серии, так что, думаю, ему это нравится.

Но вообще я не знаю. Вероятно, вам следует спросить его, почему он берёт меня под своё крыло. Я не знаю ответа. Опять же, вероятно, потому, что я ему нравлюсь и у нас есть общее, потому что мне действительно нравятся симуляторы и всё такое, и он любит их, из-за чего мы проводим время вместе, — приводит слова Бортолето издание Racingnews365.