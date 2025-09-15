Скидки
Серхио Перес примет участие в предматчевой церемонии на игре «Лос-Анджелес Доджерс»

35-летний мексиканский гонщик Серхио Перес в ночь на 17 сентября примет участие в предматчевой церемонии баскетбольной игры команды «Лос-Анджелес Доджерс» с «Филадельфией Филлис». «Кадиллак», подписавший контракт с Серхио на сезон Формулы-1 2026 года, принадлежит компании TWG Global, в активе которой находится и бейсбольный коллектив.

«Для меня большая честь провести церемонию первой подачи для «Доджерс», особенно во время Месяца мексиканского наследия и так близко ко Дню независимости Мексики. Я очень горжусь тем, что могу отпраздновать этот момент вместе с сообществом Лос-Анджелеса и мексиканскими болельщиками по всему миру. Бейсбол — это что-то новое для меня, но приятно видеть, что спорт обладает невероятной способностью объединять людей, и семья TWG проделывает фантастическую работу в этом направлении», — приводит слова Переса пресс-служба TWG Global.

«Кадиллак» всё-таки ведёт в Ф-1 американского гонщика. Но подводных камней — уйма
