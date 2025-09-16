«Должен подать протест». Вольф пошутил о совмещении Мекисом работы в двух командах

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о своём коллеге из «Ред Булл» Лоране Мекисе.

«Это интересный момент. На самом деле я должен поднять этот вопрос и выразить протест (смеётся). Лоран по-прежнему числится директором в предыдущей команде? Вы знаете, согласно трудовому законодательству Швейцарии, Великобритании и, я полагаю, Италии вы не можете запретить кому-либо совмещать должности. Вы можете оспорить это, но на самом деле вы не можете вмешаться.

Теперь в Великобритании вы можете запретить кому-либо присоединиться к кому-то на 12 месяцев, если захотите. Но мы как команда также могли бы принять кого‑то уже завтра, или кто‑то мог бы уйти сегодня и присоединиться к другому коллективу. Так что ясно: между двумя «сестринскими» командами, если бы был кто‑то в… «Рейсинг Буллз»? Или они «Альфа Таури»? Давайте «Минарди» (смеётся).

Но если серьёзно, то Лоран — идеальное решение для ситуации «здесь и сейчас». Он способный инженер. Очень прагматичен. У него нет большого эго. И, думаю, возможно, именно это и нужно: не создавать слишком большую поляризацию», — приводит слова Вольфа издание GPblog.