Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Должен подать протест». Вольф пошутил о совмещении Мекисом работы в двух командах

«Должен подать протест». Вольф пошутил о совмещении Мекисом работы в двух командах
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о своём коллеге из «Ред Булл» Лоране Мекисе.

«Это интересный момент. На самом деле я должен поднять этот вопрос и выразить протест (смеётся). Лоран по-прежнему числится директором в предыдущей команде? Вы знаете, согласно трудовому законодательству Швейцарии, Великобритании и, я полагаю, Италии вы не можете запретить кому-либо совмещать должности. Вы можете оспорить это, но на самом деле вы не можете вмешаться.

Теперь в Великобритании вы можете запретить кому-либо присоединиться к кому-то на 12 месяцев, если захотите. Но мы как команда также могли бы принять кого‑то уже завтра, или кто‑то мог бы уйти сегодня и присоединиться к другому коллективу. Так что ясно: между двумя «сестринскими» командами, если бы был кто‑то в… «Рейсинг Буллз»? Или они «Альфа Таури»? Давайте «Минарди» (смеётся).

Но если серьёзно, то Лоран — идеальное решение для ситуации «здесь и сейчас». Он способный инженер. Очень прагматичен. У него нет большого эго. И, думаю, возможно, именно это и нужно: не создавать слишком большую поляризацию», — приводит слова Вольфа издание GPblog.

Материалы по теме
Эксперт рассказал, в чём Мекис превосходит Хорнера
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android