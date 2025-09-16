Скидки
В «Астон Мартин» считают приоритетной подготовку к сезону-2026 с Ньюи

Комментарии

Руководитель команды «Астон Мартин» Эндрю Коуэлл заявил, что привлечение Эдриана Ньюи к разработке болида 2026 года оказалось более важным шагом, чем работа над улучшением машины текущего сезона.

«По количеству набранных очков сезон складывается разочаровывающе. Иногда я думаю, где бы мы находились, если бы Ньюи с марта сосредоточился на проекте 2025 года. С его опытом и с учётом новых специалистов, которые пришли в команду, мы могли бы быть выше в таблице. Но инвестиции в 2026 год — это вложение в долгосрочную перспективу, и это абсолютно верное решение», — приводит слова Коуэлла Motorsport Week.

