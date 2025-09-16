Скидки
Алонсо назвал гонки, где «Астон Мартин» может добиться лучших результатов в сезоне

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо поделился ожиданиями относительно оставшихся гонок сезона Формулы-1. Он отметил трассы, где команда может рассчитывать на хорошие результаты, и подчеркнул, что подходить к каждому Гран-при будут с полной отдачей.

«Думаю, нас ещё ждёт несколько гонок на трассах, которые по характеру похожи на Хунгароринг и Зандворт. Возможно, одной из успешных для нас станет Сингапур, а также Бразилия. Но в этом сезоне мы уже не раз сталкивались с неожиданными результатами, поэтому не делаем ставку только на одну-две гонки. Мы будем выкладываться на максимум на каждом этапе, даже если это будет сложно, и в Абу-Даби увидим, сколько очков сможем набрать», — приводит слова Алонсо официальный сайт Формулы-1.

