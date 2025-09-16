Ральф Шумахер оценил работу Лорана Мекиса в роли руководителя «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер подчеркнул, что Лоран Мекис успешно налаживает работу команды «Ред Булл». По его словам, технический опыт нового руководителя помогает быстрее выстраивать взаимодействие между департаментами и принимать решения.

«Кристиан Хорнер действительно любит автоспорт и проделал отличную работу, но он больше менеджер. Я считаю, что Хорнер не мог так быстро понимать все связи в команде, как это делает инженер. Мекис – очень талантливый специалист, особенно хорош в построении команды. Он не думает о собственной важности, ему просто нужно, чтобы всё работало. Этот подход немного напоминает Фредерика Вассёра: он говорил, что хочет побеждать с «Феррари», а не просто работать там. У Мекиса такая же позиция. Он любит свою работу, и для него нынешняя должность – отличная возможность. Благодаря техническому опыту он лучше понимает, как функционируют все связи внутри команды», – приводит слова Шумахера F1-insider.