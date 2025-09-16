Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ральф Шумахер оценил работу Лорана Мекиса в роли руководителя «Ред Булл»

Ральф Шумахер оценил работу Лорана Мекиса в роли руководителя «Ред Булл»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер подчеркнул, что Лоран Мекис успешно налаживает работу команды «Ред Булл». По его словам, технический опыт нового руководителя помогает быстрее выстраивать взаимодействие между департаментами и принимать решения.

«Кристиан Хорнер действительно любит автоспорт и проделал отличную работу, но он больше менеджер. Я считаю, что Хорнер не мог так быстро понимать все связи в команде, как это делает инженер. Мекис – очень талантливый специалист, особенно хорош в построении команды. Он не думает о собственной важности, ему просто нужно, чтобы всё работало. Этот подход немного напоминает Фредерика Вассёра: он говорил, что хочет побеждать с «Феррари», а не просто работать там. У Мекиса такая же позиция. Он любит свою работу, и для него нынешняя должность – отличная возможность. Благодаря техническому опыту он лучше понимает, как функционируют все связи внутри команды», – приводит слова Шумахера F1-insider.

Материалы по теме
Ральф Шумахер рассказал, почему не общается с Флавио Бриаторе
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android