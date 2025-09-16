Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Формула-1 и ФИА объявили календарь спринтов на сезон-2026

Формула-1 и ФИА объявили календарь спринтов на сезон-2026
Аудио-версия:
Комментарии

В 2026 году в чемпионате мира Формулы-1 пройдёт шесть спринт-уикендов. В календарь вошли Шанхай, Майами, Монреаль, Сильверстоун, Зандворт и Сингапур. При этом Канада, Нидерланды и Сингапур впервые примут гонки в таком формате.

«Спринт стал важной частью чемпионата, обеспечивая зрителей динамичными гонками и дополнительным соперничеством в рамках каждого гоночного уикенда. В 2026 году вместе с новыми техническими регламентами мы ожидаем, что этот формат внесёт ещё больше разнообразия в календарь», — приводит слова президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема пресс-служба Формулы-1.

Календарь спринтов на 2026 год:

– 13–15 марта — Китай, Шанхай
– 1–3 мая — США, Майами
– 22–24 мая — Канада, Монреаль
– 3–5 июля — Великобритания, Сильверстоун
– 21–23 августа — Нидерланды, Зандворт
– 9–11 октября — Сингапур.

Материалы по теме
Доменикали ответил, возможно ли провести совместный уикенд Формулы-1 и MotoGP
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android