Формула-1 и ФИА объявили календарь спринтов на сезон-2026

В 2026 году в чемпионате мира Формулы-1 пройдёт шесть спринт-уикендов. В календарь вошли Шанхай, Майами, Монреаль, Сильверстоун, Зандворт и Сингапур. При этом Канада, Нидерланды и Сингапур впервые примут гонки в таком формате.

«Спринт стал важной частью чемпионата, обеспечивая зрителей динамичными гонками и дополнительным соперничеством в рамках каждого гоночного уикенда. В 2026 году вместе с новыми техническими регламентами мы ожидаем, что этот формат внесёт ещё больше разнообразия в календарь», — приводит слова президента ФИА Мохаммеда бен Сулайема пресс-служба Формулы-1.

Календарь спринтов на 2026 год:

– 13–15 марта — Китай, Шанхай

– 1–3 мая — США, Майами

– 22–24 мая — Канада, Монреаль

– 3–5 июля — Великобритания, Сильверстоун

– 21–23 августа — Нидерланды, Зандворт

– 9–11 октября — Сингапур.