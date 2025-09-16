Скидки
«Ред Булл» весь уикенд использовал полную мощность двигателя на Гран-при Италии

Бывший пилот Формулы-1 Кристиан Альберс рассказал, что на победном для Макса Ферстаппена Гран-при Италии «Ред Булл» применял полную мощность двигателя уже с пятницы. По его мнению, это стало возможным благодаря новому руководителю команды Лорану Мекису, который изменил подход к тренировочным сессиям.

«Считаю, влияние Лорана проявилось уже в этом. Все привыкли делать иначе при Хорнере. Раньше команда ограничивала двигатель на пятничных тренировках, чтобы сохранить его свежим. Теперь же они работают на пределе весь уикенд, как это делает «Макларен». Это позволяет быстрее находить предел машины и корректировать настройки», — приводит слова Альберса Planet F1 со ссылкой на подкаст De Telegraaf.

