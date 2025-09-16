Скидки
Вильнёв: напарники Ферстаппена не умеют работать с настройками и отстают в «Ред Булл»

Вильнёв: напарники Ферстаппена не умеют работать с настройками и отстают в «Ред Булл»
Комментарии

Чемпион мира канадец Жак Вильнёв рассказал о проблемах напарников гонщика Формулы-1 Макса Ферстаппена в «Ред Булл». По его мнению, пилоты команды не способны правильно адаптировать болид под себя, из-за чего отстают от чемпиона.

«Макс — пилот старой школы, таких осталось мало. Найти гонщика, который сможет работать с командой, делать болид своим и способствовать прогрессу коллектива, непросто. Многие пилоты просто повторяют действия Ферстаппена, не понимая причин поведения машины. Они не умеют работать с настройками и по ходу сезона отстают всё дальше», — приводит слова Вильнёва Planet F1.

Ранее Вильнёв высказался о борьбе пилотов «Макларена» британца Ландо Норриса и австралийца Оскара Пиастри в нынешнем сезоне.

