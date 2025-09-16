Гран-при Канады — 2026 начнётся позже обычного из-за пересечения с «Инди-500»

Гонка Формулы-1 в Монреале в 2026 году стартует в 16:00 по местному времени, что на два часа позже привычного времени. Решение принято, чтобы избежать пересечения с гонкой «500 миль Индианаполиса», которая состоится в тот же день, 24 мая. Об этом сообщает официальный сайт Формулы-1.

Остальные европейские этапы сезона-2026 запланированы на 16:00 по московскому времени, за исключением Гран-при Великобритании — 17:00. Вечерние и ночные гонки пройдут в Бахрейне, Саудовской Аравии, Сингапуре, Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби. Этап в Майами также стартует в 16:00 по местному времени.

Гонка в Лас-Вегасе, которая пройдёт 20–21 ноября, будет вечерней по местному времени и ранним утром по московскому — в 7:00. В сезоне-2026 продолжит работать формат спринтерских заездов: шесть этапов примут участие в спринтерских уикендах, включая новые локации в Монреале, Зандворте и Сингапуре.