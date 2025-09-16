Скидки
Норрис назвал опыт своим преимуществом в борьбе с Пиастри

Норрис назвал опыт своим преимуществом в борьбе с Пиастри
Пилот «Макларена» Ландо Норрис заявил, что его главным преимуществом в противостоянии с напарником по команде Оскаром Пиастри является более продолжительный опыт выступлений в Формуле-1.

«Я никогда не любил использовать опыт как оправдание, но в итоге понимаешь, что именно он даёт тебе знания. Это и есть моё преимущество перед Оскаром. При этом он ни в чём не уступает — ни в скорости, ни в таланте, ни в умении. Я знаю, против кого выступаю: против парня, который так же быстр, как я, и при этом невероятно спокоен. Иногда мне кажется, что на его фоне я выгляжу слишком эмоциональным», — приводит слова Норриса Motorsport со ссылкой на интервью Viaplay.

