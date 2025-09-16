Скидки
GPBlog назвал трёх претендентов на место в «Альпин». Данна среди них нет

В «Альпин» определяются с составом на сезон-2026. Партнёром Пьера Гасли, контракт которого продлён до 2028 года, в команде хотят видеть молодого гонщика. Об этом сообщает GPBlog.

Среди основных кандидатов называют Франко Колапинто, выступающего за «Альпин» в текущем сезоне и прибавившего в последних Гран-при. Рассматривается и Пауль Арон, резервный пилот команды, уже получивший опыт свободных заездов в Формуле-1. Ещё один вариант — возвращение Джека Дуэна, который ранее выступал за «Альпин», но потерял место в этом году.

При этом информация о возможном интересе к юниору «Макларена» Алексу Данну опровергнута.

