Босс «Кадиллака» предупредил о рисках Херты на пути в Формулу-1

Генеральный директор команды «Кадиллак» Дэн Таурисс прокомментировал перспективы американского гонщика Колтона Херты, который в 2026 году перейдёт из IndyCar в Формулу-2, чтобы набрать очки для суперлицензии и получить шанс выступать в Формуле-1.

«Колтон показал хорошие результаты за рулём машин, близких к уровню Формулы-1. Он провёл больше тестов и времени в симуляторе, чем думают многие, и каждый раз справлялся на высоком уровне. Но впереди у него непростой путь: места в Формуле-1 ему никто не гарантирует. Это серьёзный риск, и поэтому для него важно изучить европейские трассы и работу с шинами, чтобы доказать свою готовность», – приводит слова Таурисса RacingNews365.

