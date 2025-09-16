Леклер назвал три этапа сезона, где команда может рассчитывать на лучшие результаты

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выбрал три трассы, где команда может рассчитывать на лучшие результаты в гонках. Леклер выбрал этапы в Сингапуре, Баку и Лас-Вегасе.

«Баку мне нравится как трасса, но там легко совершать обгоны, поэтому гонка будет непростой. В Сингапуре, где трасса тоже мне близка, квалификация имеет большое значение, а обгонять в гонке трудно. Думаю, что в Сингапуре, а также, возможно, в Баку и Лас-Вегасе у «Феррари» будут лучшие шансы на победу, хотя фаворитами остаются «Макларен» и «Ред Булл»», — приводит слова Леклера Autoracer.

Шарль Леклер сейчас занимает пятое место в личном зачёте Формулы-1, его команда «Феррари» в Кубке конструкторов находится на второй позиции.