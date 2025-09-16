Скидки
Леклер назвал три этапа сезона, где команда может рассчитывать на лучшие результаты

Леклер назвал три этапа сезона, где команда может рассчитывать на лучшие результаты
Пилот «Феррари» Шарль Леклер выбрал три трассы, где команда может рассчитывать на лучшие результаты в гонках. Леклер выбрал этапы в Сингапуре, Баку и Лас-Вегасе.

«Баку мне нравится как трасса, но там легко совершать обгоны, поэтому гонка будет непростой. В Сингапуре, где трасса тоже мне близка, квалификация имеет большое значение, а обгонять в гонке трудно. Думаю, что в Сингапуре, а также, возможно, в Баку и Лас-Вегасе у «Феррари» будут лучшие шансы на победу, хотя фаворитами остаются «Макларен» и «Ред Булл»», — приводит слова Леклера Autoracer.

Шарль Леклер сейчас занимает пятое место в личном зачёте Формулы-1, его команда «Феррари» в Кубке конструкторов находится на второй позиции.

Минарди: Леклер и Хэмилтон показывают результаты, которые выше возможностей машины
