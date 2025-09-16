Скидки
Исак Хаджар назвал прозвище Маленький Прост честью, а не бременем

Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар рассказал, что не ощущает дополнительного давления из-за сравнения с четырёхкратным чемпионом Формулы-1 Аленом Простом. Молодой француз подчеркнул, что воспринимает это как честь и ценит возможность общаться с легендой автоспорта.

«Для меня это действительно честь. Ален выиграл четыре титула, он величайший французский гонщик в истории. Сейчас это вовсе не бремя. Более того, я всё чаще общаюсь с Аленом, у нас складываются хорошие отношения, и я действительно польщён», – приводит слова Хаджара RMC Sport.

Исак Хаджар входит в десятку лучших пилотов Формулы-1. Сейчас в личном зачёте он занимает девятое место.

