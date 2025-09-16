В Италии провели гонку на странных Fiat Panda — сплюснутом, укороченном и «провалившемся»

В Италии провели гонку на радикально модифицированных Fiat Panda — в заезде приняли участие самая низкая версия автомобиля, самая короткая и самая узкая. Первые два автомобиля были подготовлены командой Carmagheddon, причём один из них попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый короткий автомобиль в мире — его длина составляет 59,5 см. Самый узкий Fiat Panda подготовлен итальянским дизайнером Андреа Марацци и оснащён электрическим двигателем.

Победу в заезде одержал самый короткий автомобиль, а вот за второе место шла упорная борьба, в которой узкий Fiat Panda, поначалу вырвавшийся вперёд, на последних метрах дистанции всё же уступил своему заниженному конкуренту.

Напомним, автомобиль Fiat Panda выпускается с 1980 года, а одним из его создателей был легендарный Джорджетто Джуджаро, автор знаменитых BMW M1, Maserati Ghibli, DMC DeLorean, Lancia Delta и многих других моделей.