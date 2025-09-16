В Москве состоялся фестиваль дрифта Drift Expo 2025

13 и 14 сентября на столичном автодроме Moscow Raceway прошёл масштабный автоспортивный фестиваль Drift Expo. Официальным партнёром мероприятия стала букмекерская компания «Лига Ставок».

Гости фестиваля могли посетить выставку уникальных автомобилей и торговую зону с мерчем, наблюдать за соревнованиями RC Drift, увидеть дрифт-трайки, скоростные дрифт-такси и попробовать силы в гоночных симуляторах (Sim Racing). Программа мероприятия также включала заезды в формате Free Ride Battle — соревнования по мокрому дрифту.

«Для меня автоспорт — это мальчишеская история любви к машинам и желанию показать себя на дороге. Удивительно, как он зажигает и женщин — «Лига Ставок» рада поддерживать развитие этой сферы, давая каждому возможность окунуться в мир скорости и адреналина», — поделилась своими эмоциями Виктория Алеманова, директор по маркетингу «Лиги Ставок».

В рамках Drift Expo 2025 яркое выступление продемонстрировала команда «КАМАЗ-мастер», а зрители могли пообщаться с профессиональными гонщиками и популярными блогерами в рамках автограф-сессий. Кроме того, участники фестиваля могли выиграть заезд на специальном дрифт-такси в фирменном стиле «Лиги Ставок».

«Мы гордимся тем, что команда Drift Expo Track Mode год за годом создаёт незабываемое закрытие сезона на Moscow Raceway. Особая благодарность нашим партнёрам из команды «Лига Ставок» за поддержку! Погода была на нашей стороне, и мы смогли порадовать всех участников и зрителей ярким и насыщенным дрифтом. Видим, что интерес к мероприятию растёт, и это мотивирует нас делать Drift Expo Track Mode ещё лучше в будущем», — отметил организатор мероприятия Николай Свириденко.