В Ф-1 может удвоиться количество спринтов и возможно внедрение реверсивных решёток

Количество спринтов в сезоне-2027 Формулы-1 может существенно увеличиться. Об этом сообщает портал GPblog.

Согласно имеющейся информации, максимальное количество спринтов, которое допускает руководство Ф-1, равняется 12. Представители «Королевских гонок», ФИА, а также гоночных команд также обсуждают идею внедрения реверсивных решёток.

Напомним, в сезоне-2026 количество спринтов по-прежнему будет равняться шести. Они пройдут в следующих городах: Шанхай, Майами, Монреаль, Сильверстоун, Зандворт и Сингапур. Также отметим, что в таких странах, как Канада, Нидерланды и Сингапур, впервые будут проведены спринтерские заезды.