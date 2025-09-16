Экс-гонщик Ф-1 ответил, в какой команде мечтает увидеть Ферстаппена

Бывший гонщик Формулы-1 североирландец Эдди Ирвайн рассказал, в какой команде Ф-1 хотел бы в ближайшем будущем увидеть четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок», а также пилота «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена.

«Проблема с переходом Льюиса в «Феррари» заключается в том, что он пришёл в команду, будучи уже возрастным спортсменом. Ему удалось стать семикратным чемпионом Ф-1, так что за всё приходится платить.

Но я бы очень хотел, чтобы Ферстаппен перешёл в «Феррари». Их совместная работа была бы сенсацией. Надеюсь, он не совершит это так поздно, как Хэмилтон», — приводит слова Ирвайна портал Sportskeeda.