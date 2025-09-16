Скидки
Авто Новости

Габриэл Бортолето объяснил, почему многие считают Макса Ферстаппена злым

Новичок Формулы-1 бразилец Габриэл Бортолето, выступающий за коллектив «Кик-Заубер», лестно высказался в адрес четырёхкратного чемпиона Ф-1, а также гонщика команды «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена.

«Он очень прямолинейный человек. В нём нет ни капли фальши. Его поведение на камеру и в жизни абсолютно одинаково. Возможно, некоторые люди не замечают в нём ничего хорошего. Возможно, из-за его прямолинейности его считают злым. Но это не так. У него доброе сердце, и он любит помогать людям. Мне он тоже оказал помощь. Он просто человек, который открыто показывает, кто он такой», — приводит слова Бортолето портал Sportskeeda.

Новости. Авто
