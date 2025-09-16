Скидки
Феттель рассказал, чем хотел бы заниматься в «Ред Булл» в случае возвращения

Феттель рассказал, чем хотел бы заниматься в «Ред Булл» в случае возвращения
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель рассказал, чем хотел бы заниматься в австрийском гоночном коллективе «Ред Булл» в случае возвращения.

«Конечно, я по-прежнему тесно связан с командой и знаком со многими её членами. Пока сложно сказать, какие изменения произойдут в будущем. Какую роль я хотел бы исполнять в команде? Мечтаю работать с молодыми гонщиками и делиться своим опытом с ними. Меня невероятно увлекает психологическая составляющая этого спорта», — приводит слова Феттеля портал Sportskeeda.

Ранее эксперт рассказал, что отличает Хэмилтона, Алонсо и Феттеля от других пилотов «Феррари».

Эксперт рассказал, что отличает Хэмилтона, Алонсо и Феттеля от других пилотов «Феррари»
