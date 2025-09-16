Скидки
Авто Новости

Хельмут Марко оценил назначение Мекиса на пост руководителя «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался о назначении Лорана Мекиса на пост руководителя австрийского коллектива.

«[После назначения Мекиса на пост руководителя] Вся техническая команда «Ред Булл» стала более открыто обсуждать актуальные вопросы. Назначение Лорана было верным решением. С учётом сложности Формулы-1 наличие технического эксперта на самом высоком уровне в коллективе, вероятно, является наилучшим исходом.

Теперь все процессы стали более структурированными с технической точки зрения. Когда всё работает слаженно, а пилот вовлечён в процесс, мы можем видеть результаты. Машина не претерпела значительных изменений, однако благодаря такому уровню координации мы способны добиваться успехов», — приводит слова Марко портал Sportskeeda.

Марко: Ферстаппен не ищет к себе особого отношения перед дебютом в GT
