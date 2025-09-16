Деймон Хилл саркастично высказался о прогрессе «Уильямса» в сезоне-2025

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл потроллил «Уильямс», поделившись на своей странице в социальной сети статистикой команды по набранным очкам, где указывается, что в сезоне-2025 коллективу удалось заработать больше очков, чем суммарно за предыдущие семь лет в «Королевских гонках».

«Но разве это прогресс? Неужели? Правда?» — подписал публикацию Хилл.

Фото: Из личного архива Хилла

К настоящему моменту британский коллектив занимает пятое место в Кубке Конструкторов. Пилоты «Уильямса» Карлос Сайнс-младший и Алекс Албон занимают 18-е и седьмое место в личном зачёте Формулы-1 соответственно, имея на своём счету 16 и 70 очков.