Экс-пилот Ф-1 назвал гонщика, который должен заменить Цуноду в «Ред Булл». Это не Хаджар

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт назвал действующего гонщика Ф-1, который должен заменить японца Юки Цуноду в австрийской команде «Ред Булл» и стать напарником четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» нидерландца Макса Ферстаппена.

«Я бы отдал Бортолето место в «Ред Булл» рядом с Ферстаппеном. Он выиграл Формулу-3 и Формулу-2 подряд, но главное, что у него есть — это [Фернандо] Алонсо в качестве менеджера и наставника. Испанец может дать ему дополнительные возможности для дальнейшего прогресса, в то время как Исаку Хаджару придётся справляться самостоятельно», — приводит слова Херберта портал Sportskeeda.