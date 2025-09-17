Скидки
Алонсо: уверенность Ньюи в себе даёт мне чувство полного спокойствия

Алонсо: уверенность Ньюи в себе даёт мне чувство полного спокойствия
44-летний двукратный чемпион Формулы-1, а также пилот британского коллектива «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо поделился мнением об известном британском конструкторе Эдриане Ньюи, отметив его роль в истории автоспорта.

«Ньюи — это лучший конструктор в истории автоспорта, и никто, вероятно, не сможет достичь его результатов… У него невероятный взгляд на машину как на единое целое, работающее как единое целое, а не как на отдельные устройства, обеспечивающие производительность. Кажется, он всё контролирует. Эдриан обладает такой уверенностью в себе, которую я, пожалуй, никогда и ни у кого раньше не видел. Он не переживает из-за других команд, философии или дизайна. Эдриан верит, что будет лучшим. Это вселяет в меня чувство полного спокойствия», — приводит слова Алонсо портал Sportskeeda.

