Экс-пилот Ф-1: почему Антонелли должен выступать лучше, чем сейчас? Всё из-за хайпа

Экс-пилот Ф-1: почему Антонелли должен выступать лучше, чем сейчас? Всё из-за хайпа
Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт Джолион Палмер высказался о выступлении гонщика «Мерседеса» итальянца Андреа Кими Антонелли в нынешнем сезоне.

«Почему мы обязательно считаем, что 18-летний новичок будет выступать лучше, чем сейчас? Все из-за хайпа.

Макс Ферстаппен пришел вместе с новичком Карлосом Сайнсом. Если поставить Кими рядом с новичком в лице Исака Хаджара, разница будет меньше, чем кажется. Мы бы подумали: «Вау, 18-летний парень добился потрясающих результатов». Он допустил несколько ошибок, но все было не так драматично», — сказал Палмер в подкасте F1 Nation.

