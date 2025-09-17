Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«КАМАЗ-мастер» объявил составы на финальный этап чемпионата России по ралли-рейдам

Команда «КАМАЗ-мастер» объявила составы пилотов на четвёртый, заключительный этап чемпионата России по ралли-рейдам, баху «Холмы России», который пройдёт с 25 по 29 сентября на территории Ульяновской области и Республики Мордовия.

Экипажи команды «КАМАЗ-мастер» на Бахе «Холмы России»:

1) пилот Николаев Эдуард, штурман Яковлев Евгений, механик Глухов Владислав;

2) пилот Сотников Дмитрий, штурман Кренев Сергей, механик Телепов Данил;

3) пилот Каримов Богдан, штурман Никитин Дмитрий, механик Давлетшин Ильнур;

4) пилот Ахмедов Алмаз, штурман Мальков Иван, механик Татаринов Иван.

25 сентября для всех участников будут организованы официальные тесты. Экипажи смогут проверить машины и настроить гоночную технику под особенности трассы

26 сентября после прохождения административных и технических проверок состоится старт гонки. Как и год назад, торжественная церемония пройдёт на Соборной площади. После старта участников ждёт ССУ (пролог), который и определит стартовые позиции на следующий этап.

27 сентября гонщиков ждёт 320 км по бездорожью Ульяновской области. Затем караван гонки переместится в Республику Мордовия. Дистанция соревнований составит ориентировочно 1300 км, дистанция скоростных участков за три дня — 950 км.

29 сентября в Саранске состоится финиш с торжественной церемонией награждения победителей и призёров.