Бриаторе ответил, заинтересована ли «Альпин» в Мике Шумахере

Советник «Альпин» Флавио Бриаторе, рассуждая о пилотах команды, высказался о бывшем гонщике Формулы-1 немце Мике Шумахере, представляющем французский коллектив в чемпионате мира в гонках на выносливость (WEC).

«У Дуэна было слишком много аварий. Колапинто также разочаровал вначале. Мы считали, что он выступит лучше. Сейчас он постепенно набирает обороты. Он понимает машину и чувствует себя комфортнее.

Оглядываясь назад, мы недооценили давление на молодых пилотов. «Альпин» — заводская команда, из-за чего давление ещё больше. И оно возрастает всё сильнее в сложный сезон. Новичкам лучше быть в небольшой команде. Посмотрите на Хаджара и Бортолето.

Я по-прежнему открыт для второго пилота. Может, мне стоит подписать гонщика из Формулы Е? Два опытных пилота перейдут в «Кадиллак», посмотрим, как наша молодёжь покажет себя в оставшейся части сезона. У нас есть Колапинто, Арон, мы также проведём тесты с Дуэном. Мик Шумахер? Его нет в нашем списке», — приводит слова Бриаторе Auto Motor und Sport.