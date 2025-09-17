Скидки
«Суть в этом». Ферстаппен объяснил трудности Хэмилтона в «Феррари»

Четырёхкратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» нидерландец Макс Ферстаппен высказался о трудностях звёздного британца Льюиса Хэмилтона в «Феррари».

«Не знаю, как он работал в «Мерседесе» и что происходит в «Феррари» сейчас. У меня нет никаких сведений об этом.

Суть в том, что он присоединился к команде, где уже есть очень сильный гонщик, Шарль. Тяжело приходить в команду и сразу же выигрывать у своего напарника, который хорошо устроился, отлично знает команду и говорит на языке. На этих машинах порой довольно тяжело понять, почему вы быстры или наоборт», — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport Week.

