«Кадиллак» переманивает сотрудников команд Ф-1, предлагая зарплату втрое больше – Blick

Команда Формулы-1 «Кадиллак», продолжающая готовиться к дебюту в престижнейшей гоночной серии мира в 2026 году, переманивает сотрудников из других коллективов, предлагая большие зарплаты, сообщает издание Blick.

По информации ресурса, зарплата механика может втрое превышать предложения конкурентов. Также сообщается, что сотрудница «Ред Булл», ранее выдвигавшая обвинения против Кристиана Хорнера, уже работает в «Кадиллаке».

Ранее стало известно, что «Кадиллак» успешно завершил первые испытания шасси для дебюта в Формуле-1.

